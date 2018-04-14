القاهرة 27 رجب 1439هـ الموافق 13 أبريل 2018 م واسندد الأزهر باستمرار قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي للمتظاهرين السلميين من أبناء الشعب الفلسطيني، للجمعة الثالثة على التوالي، مما أوقع مئات الضحايا وسط صمت وتخاذل دولي.وأكد الأزهر، في بيان له اليوم، أن جرائم الاحتلال لم تقتصر فقط على البشر، بل امتدت لتشمل المقدسات، بعدما أقدم المستوطنون الصهاينة على إحراق أحد مساجد بلدة (عقربا) جنوب نابلس، وكتابة عبارات عنصرية على جدرانه، مما يؤكد إصرار الاحتلال على المضي قدمًا في استهداف الإنسان والأرض والمقدسات في فلسطين المحتلة.وأشادت مشيخة الأزهر بصمود الشعب الفلسطيني ونضاله الباسل من أجل تحرير أرضه وحماية مقدساته وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.// انتهى //00:00ت م