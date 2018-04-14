الدمام 27 رجب 1439 هـ الموافق 13 أبريل 2018 م واساختتمت أمس، فعاليات ملتقى نظم المعلومات الجغرافية الـ 12 الذي نظمته جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام، تحت عنوان " نظم المعلومات الجغرافية في خدمة القطاع العام والمجتمع"، واستمر ثلاثة أيام، وذلك بفندق الشيراتون بالدمام.وأوضحت الأستاذ المشارك بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتورة آمنة الأصقه ، في ورقة علمية، قدمتها عن أهمية دور نظم المعلومات الجغرافية في معالجة الحوادث المرورية من خلال دراسة تطبيقية على طريق الرياض الشرقية بين عامي 1437و 1438هــ.وبينت الدراسة أسباب الحوادث ونقاط تزايدها والبقع الساخنة والباردة للحوادث المرورية عن طريق تقسيم الطريق إلى مظلعات "ثيسن" وهي عبارة عن تقنية بناء مظلعات "ثيسن" بربط المراكز العمرانية بعضها البعض بخطوط مستقيمة ومن ثم تقسيم الطريق الى قطاعات منسوبة للمركز أي استبدال النقاط من طبقة نوع Point إلى طبقة نوع Polygon .// انتهى //00:10ت م