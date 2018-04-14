غزة 27 رجب 1439 هـ الموافق 13 أبريل 2018 م واسقالت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، إن الشاب إسلام حرز الله (28 عامًا) استشهد نتيجة إصابته، بطلق ناري ، أطلقه جنود الاحتلال المتمركزين، على الحدود الشرقية لقطاع غزة، في الجمعة الثالثة لمسيرات العودة الكبرى.وأشارت الوزارة ، إلى أن قوات الاحتلال أطلقت النار على المشاركين في جمعة (حرق العلم الإسرائيلي)، على الحدود الشرقية لقطاع غزة، والتي أسفرت عن استشهاد الشاب حرز الله، وإصابة 969 شخصًا بجراح مختلفة، واستنشاق الغاز من بينهم 17 من الطواقم الطبية والصحفيين شرق قطاع غزة.وأوضح الناطق باسم وزارة الصحة بغزة أشرف القدرة أنه بين الإصابات، 67 طفلًا، و20 امرأة، فيما تنوعت درجات الخطورة، 15 إصابة خطيرة، و58 متوسطة، و213 طفيفة.// انتهى //02:41ت م