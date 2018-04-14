واشنطن 27 رجب 1439 هـ الموافق 13 أبريل 2018 م واسألقت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الجمعة بمسؤولية الهجوم بأسلحة كيماوية على بلدة دوما وقع هذا الشهر على الحكومة السورية.واتهم البيت الأبيض سوريا بتدبير الهجوم بغاز سام في السابع من أبريل قتل عشرات الأشخاص في دوما قرب دمشق.وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز في تصريح صحفي :" نحن على ثقة تامة بأن سوريا مسؤولة"وأوضحت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الجمعة أن الولايات المتحدة لديها دليل "على قدر عال من المصداقية" بأن الحكومة السورية نفذت الهجوم الأخير بالأسلحة الكيماوية في دوما لكنها ما تزال تعمل لتحديد مزيج المواد الكيماوية المستخدم في الهجوم.// انتهى //05:07ت م