باريس 27 رجب 1439 هـ الموافق 13 أبريل 2018 م واسأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم أن فرنسا تشارك في العملية العسكرية الجارية حاليًا مع الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا في سوريا، مشيرًا إلى أن الضربات الفرنسية "تقتصر على قدرات النظام السوري في إنتاج واستخدام الأسلحة الكيميائية".وقال الرئيس الفرنسي في بيان "لا يمكننا ان نتحمل التساهل في استخدام الاسلحة الكيميائية".// انتهى //05:09ت م