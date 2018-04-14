الرياض 28 رجب 1439 هـ الموافق 14 أبريل 2018 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :ولي العهد يصل إلى أرض الوطن بعد جولة خارجيةالمملكة وإسبانيا تؤكدان على الشراكة القوية تحقيقاً لرؤية 2030المملكة تتولى رئاسة الجامعة الإسلامية العالمية لفترة جديدة«قمة الظهران».. لوقف الانزلاق العربيبالإجماع.. المملكة مقر لمكـتـب «الإنـتـربـول»المالية: تقرير الوكالة أكد القوة المالية لحكومة المملكة حسب الاحتياطيات والأصول«موديز»: اتخاذ حكومة المملكة خطوات للحد من الفساد يحسن الشفافيةاعتراض صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية باتجاه المملكةالربيعة: المملكة وقفت مع المهجرين الروهينجا.. وتتفقد اليوم احتياجاتهم الإنسانيةبريطانيا: نرفض الاعتداءات الحوثية على المملكةتردد غربي حيال ضرب سورية.. وموسكو تحذر من حرب// يتبع //06:05 ت م 03:05جمت