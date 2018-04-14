الصحف السعودية
السبت 1439/7/28 هـ الموافق 2018/04/14 م واس
الرياض 28 رجب 1439 هـ الموافق 14 أبريل 2018 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :
ولي العهد يصل إلى أرض الوطن بعد جولة خارجية
المملكة وإسبانيا تؤكدان على الشراكة القوية تحقيقاً لرؤية 2030
المملكة تتولى رئاسة الجامعة الإسلامية العالمية لفترة جديدة
«قمة الظهران».. لوقف الانزلاق العربي
بالإجماع.. المملكة مقر لمكـتـب «الإنـتـربـول»
المالية: تقرير الوكالة أكد القوة المالية لحكومة المملكة حسب الاحتياطيات والأصول
«موديز»: اتخاذ حكومة المملكة خطوات للحد من الفساد يحسن الشفافية
اعتراض صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية باتجاه المملكة
الربيعة: المملكة وقفت مع المهجرين الروهينجا.. وتتفقد اليوم احتياجاتهم الإنسانية
بريطانيا: نرفض الاعتداءات الحوثية على المملكة
تردد غربي حيال ضرب سورية.. وموسكو تحذر من حرب
// يتبع //
06:05 ت م 03:05جمت