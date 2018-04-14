وقالت صحيفة "عكاظ" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( القمة العربية ال 29 ): تستضيف المملكة العربية السعودية القمة العربية ال 29 غدا في مدينة الظهران، في وقت يشهد العالم العربي والإسلامي ملفات شائكة ومهمة ومؤثرة في تحقيق السلم والأمان لشعوب المنطقة.هذه القمة المرتقبة تهدف إلى خدمة صالح الأمن القومي العربي، وتحديد وتطوير الآليات لإيقاف التدخلات الإيرانية التخريبية في المنطقة، والعمل على تطوير المنظومة العربية للتعامل مع مثل هذه التدخلات، فضلا عن التباحث في الأزمات السورية واليمنية والليبية والفلسطينية، وغيرها من الملفات المهمة على طاولة اللقاء الذي لن تغيب عنه أطر التعاون في مجال مكافحة الإرهاب ومحاصرة الجماعات المتطرفة وتجفيف منابع تمويلها في المنطقة.وأضافت : ويتوقع أن تخرج القمة بقرارات حاسمة ومهمة لتوحيد الصف العربي أمام العدو الحقيقي الذي يسعى لتهديد أمن المنطقة وهو التمدد الإيراني والتجاوزات التي يسعى إلى فرضها على الدول التي وقعت تحت سيطرته عبر ممثليه في سورية والعراق ولبنان.// يتبع //06:06 ت م 03:06جمت