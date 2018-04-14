وقالت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها التي جاءت تحت عنوان ( متطلبات المرحلة ): تنطلق غداً القمة العربية التاسعة والعشرون على أرض بلادنا، في ظل ظرف عربي غاية في الدقة، عطفاً على ظروف غير اعتيادية تعيشها عدد من الدول العربية، فعلى طاولة القمة ملفات أزمات مازالت مشرّعة على مصاريعها، انتهاؤها رهن بإرادة عربية دولية، مازالت تراوح مكانها لتداخل الأحداث وتشابكها.كلنا يعلم أن المملكة - وهي رائدة العمل العربي - تحاول جاهدة العمل على حلحلة تلك الملفات، بما لها من ثقل تعدى العالمين العربي والإسلامي إلى الدولي، وهي تقوم بذلك الدور من أجل الحفاظ على وحدة الصف العربي، الذي يحتاج إلى ترميم واسع وإعادة صياغة تتناسب مع المرحلتين الحالية والمستقبلية، فليس من المنطق ولا من المجدي أن يظل الوضع العربي على ما هو عليه؛ كون ذلك لا يعطي أبداً مؤشرات تطمئن الأجيال القادمة، بل على العكس من ذلك، والحالة هكذا فإن التضامن العربي أضحى مطلباً أكثر من أي وقت مضى، والعمل من أجل الوصول إليه ليس بالأمر السهل كما يبدو من الطرح، بل هو أمر صعب التحقيق، غير أنه واجب الفعل.وتابعت : التكامل العربي أمر لا مفر منه رغم صعوبة تحقيقه لظروف عدة، ولكنه ليس منوطاً بدولة دون أخرى، بل يتطلب عملاً جماعياً، أسسه متوافرة، وتنقصه إرادة البعض، هو عمل لا يمكن تجزأته إلا في أضيق الحالات، فالتوافق الجزئي أفضل من عدم التوافق؛ كونه يحقق بعضاً من المطالب، وكون القمة تنعقد في ظروف عربية صعبة، فمطلوب منها الحد الأدنى من تحقيق المصالح العربية، فليس من المنطق أن نرفع سقف المطالب لمجرد الرفع دون تحقيقها، علينا كشعوب عربية أن نحكم العقل ونعرف ماذا نستطيع أن نفعل ونحقق دون الجنوح إلى أمانٍ لا يمكن مرحلياً تحقيقها، فنحن لا نعيش بمعزل عن العالم، بل نعيش في أكثر مناطق العالم سخونة وتتابعاً للأحداث، وعلينا أن نعرف ما هي قدراتنا التي من خلالها نستطيع تحقيق مكاسبنا.// انتهى //06:06 ت م 03:06جمت