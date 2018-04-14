عام / حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت
السبت 1439/7/28 هـ الموافق 2018/04/14 م واس
الرياض 28 رجب 1439 هـ الموافق 14 أبريل 2018 م واس
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - نشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على شمال وشمال غرب ووسط المملكة تمتد الى المنطقة الشرقية .
في حين تستمر فرصة هطول الأمطار الرعدية على الاجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض و الشرقية وكذلك على مرتفعات نجران ، جازان ،عسير وتمتد الى مرتفعات الباحة. كما تكون السماء غائمة جزئياً الى غائمة قد تتخللها سحب رعدية على الاجزاء الواقعة ما بين منطقة حائل والمدينة المنورة .
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الاحمر شمالية غربية إلى غربية على بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر الى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية الى شمالية شرقية بسرعة15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج .
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