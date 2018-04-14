الرياض 28 رجب 1439 هـ الموافق 14 أبريل 2018 م واستوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - نشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على شمال وشمال غرب ووسط المملكة تمتد الى المنطقة الشرقية .في حين تستمر فرصة هطول الأمطار الرعدية على الاجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض و الشرقية وكذلك على مرتفعات نجران ، جازان ،عسير وتمتد الى مرتفعات الباحة. كما تكون السماء غائمة جزئياً الى غائمة قد تتخللها سحب رعدية على الاجزاء الواقعة ما بين منطقة حائل والمدينة المنورة .وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الاحمر شمالية غربية إلى غربية على بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر الى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية الى شمالية شرقية بسرعة15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج .// انتهى //06:12ت م