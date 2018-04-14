أستانا 28 رجب 1439 هـ الموافق 14 أبريل 2018 م واسضرب زلزال بلغت قوته 5.5 درجة على مقياس ريختر أمس ضواحي مدينة ألما-أتا الجبلية جنوب شرق كازاخستان.وأوضحت هيئة رصد الزلازل في كازاخستان في بيان لها أن مركز الزلزال وقع على بعد 183 كلم إلى الشمال الشرقي من ألما-آتا ، وعلى عمق نحو 20 كلم.وذكر البيان أن قرية جاناليك القريبة من مركز الزلزال تعرضت بدورها إلى هزة ارتدادية تراوحت قوتها بين 3 و 4 درجات.ولم ترد أنباء فورية عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.// انتهى //07:38ت م