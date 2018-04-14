نيويورك 28 رجب 1439 هـ الموافق 14 أبريل 2018 م واسدعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس أمس أمام مجلس الأمن الدولي إلى إجراء تحقيق مستقل وشفاف حول أحداث العنف في غزة.وقال خلال اجتماع للمجلس لبحث الوضع في الشرق الأوسط وخصوصًا في سوريا "إن أعمال العنف الأخيرة في غزة أوقعت قتلى وجرحى من دون طائل".وأضاف "أدعو الأطراف إلى الامتناع عن أي عمل يمكن أن يوقع ضحايا جددًا وعن كل إجراء يمكن أن يعرض المدنيين للخطر".وتابع أن هذه المأساة تؤكد الطابع الملح لإعادة إطلاق عملية السلام من أجل حل الدولتين الذي سيتيح للفلسطينيين والإسرائيليين العيش في دولتين ديموقراطيتين جنبًا إلى جنب في سلام وأمن داخل حدود معترف بها من الجميع.// انتهى //07:38ت م