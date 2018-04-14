طرابلس 28 رجب 1439 هـ الموافق 14 أبريل 2018 م واسركزت الصحف الليبية الصادرة اليوم على المعاناة التي يعيشها المواطن الليبي في ظل النقص الحاد في السيولة النقدية بالمصارف التجارية لأكثر من عام نصف العام، مبينة تواصل ارتفاع الأسعار وتدني الخدمات العامة.وتطرقت إلى إجراء المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة اتصالاً هاتفيًا بقائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر .وبينت لقاء المبعوث الأممي غسان سلامه مع عدد من وزراء الخارجية العرب وأمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط على هامش اجتماعات وزراء الخارجية العرب قبيل انطلاق القمة العربية على مستوى القادة والملوك والرؤساء في المملكة.ونقلت صحف ليبيا وصف مدير مكتب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين أمين عوض الوضع الإنساني في ليبيا بالحرج للغاية، موضحًا أن نحو المليون و100 ألف ليبي في حاجة إلى مساعدات إنسانية وغيرها من الخدمات الضرورية.// انتهى //07:40ت م