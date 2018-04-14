الرياض 28 رجب 1439 هـ الموافق 14 أبريل 2018 م واسكرّم صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، "السعودية للكهرباء" نظير مشاركتها كراعي "بلاتيني" للملتقى الثاني عشر لنُظم المعلومات الجغرافية الذي نظمته جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام تحت شعار "نظم المعلومات الجغرافية في خدمة القطاع العام والمجتمع"، واختتم أعماله الخميس الماضي، بمشاركة العديد من الجهات الحكومية والشركات والمختصين.وتسلم درع التكريم نائب الرئيس الأعلى للخدمات العامة بـ "السعودية للكهرباء" المهندس عايش الشمري، الذي عبر عن سعادته بالتكريم، والزخم الكبير الذي حظى به الملتقى في ظل وجود عدد من الجلسات العلمية وورش العمل الهامة في مجال نظم المعلومات الجغرافية، خاصة وأن الشركة شاركت بورقة علمية، فيما تولى المهندس منصور القحطاني، نائب الرئيس التنفيذي للتوزيع وخدمات المشتركين بالشركة إدارة أحد الجلسات التي تناولت دور نظم المعلومات الجغرافية في الأمن والبيئة، وذلك بمشاركة نُخبة من المختصين الذي قدموا تجاربهم وتطبيقاتهم، مشددين على أهمية استثمار ومواكبة هذه التطورات التنقية الحديثة.وتناولت ورقة العمل الخاصة بالشركة والتي قدمها المستشار يوسف الرشدان تحت عنوان "تطبيقات نُظم المعلومات الجغرافية لتحسين التنافسية – قطاع الأعمال" سعي "السعودية للكهرباء" المتواصل لمواكبة أحدث المستجدات التقنية والمعرفية وتطبيقاتها العلمية والعملية؛ كونها ضمن الأهداف الاستراتيجية لخلق مجتمع صديق للبيئة، مشيراً إلى أن التطبيقات ساهمت بشكل كبير في إحداث قفزات هائلة على مستوى الخدمة الكهربائية عبر تحديد أهم المواقع بدقة عالية وربط المحطات بمنظومة إلكترونية متطورة قام على تنفيذها سواعد وطنية مدربة.وشهد جناح "السعودية للكهرباء" إقبالاً كبيراً من قبل زوار الملتقى، حيثُ قدم الجناح عبر كوادره الوطنية المشاركة شرحاً تفصيلاً عن علاقة الشركة بنظم المعلومات الجغرافية وتطبيقاتها في عدة جوانب بالخدمة الكهربائية، فيما ضم الجناح أيضا نظام إدارة الفرق الميدانية وخطوات استلام البلاغات الكهربائية ومعالجتها إلكترونياً، إضافة إلى التعريف بمشروع النقاط المرجعية الافتراضية المنتشرة على مستوى المملكة، والتي تهدف لرفع دقة الأعمال المساحية، كما تم استعراض نظم المعلومات الجغرافية وأثرها في الربط بين المحطات، والتعريف بخدمة "صديق الكهرباء" الخاصة السلامة الكهربائية.// انتهى //08:53ت م