الرباط 27 رجب 1439 ه موافق 13 ابريل 2018 م واسأكد معالي الأمين العام لاتحاد المغرب العربي الدكتور الطيب البكوش أن القمة العربية الـ 29 التي تستضيفها المملكة العربية السعودية تنعقد في سياق متغيرات دولية جديدة، وفي ظرف إقليمي دقيق تعيشه المنطقة العربية.وقال في تصريح لوكالة الأنباء السعودية إن هذه الظروف تطرح أمام القمة وضع استراتيجية عربية مشتركة لمعالجة القضايا المستعجلة، خاصة تلك التي تمس الاستقرار والأمن والسلام في المنطقة، واتخاد قرارات وتوصيات تستجيب لتطلعات الشعوب العربية.وأوضح أن أبرز القضايا المطروحة حاليا تتمثل في توحيد الموقف العربي من أجل إيجاد حلول ملائمة وضمان الاستقرار في المنطقة العربية، والتدخل لوقف الأزمة الإنسانية لمعاناة المهاجرين واللاجئين في المنطقة العربية.كما شدد الأمين العام لاتحاد المغرب العربي على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لتطويق ظاهرة التطرف العنيف وتجفيف منابعه، وذلك من خلال اعتماد مقاربة متعددة الأبعاد، تعتمد أساسا على معالجة القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والدينية.ودعا أيضا إلى تكريس القواسم المشتركة لتعزيز التضامن العربي، والتمسك بحل عادل للقضية الفلسطينية مما يمكن الشعب الفلسطيني من حقوقه الكاملة.// انتهى //08:57ت م