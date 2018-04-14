سياسي / الجيش اليمني يشن هجمات على مواقع للميليشيا الحوثية الانقلابية في أطراف منطقة قانية بين محافظتي البيضاء ومأرب
السبت 1439/7/28 هـ الموافق 2018/04/14 م واس
عدن 28 رجب 1439 هـ الموافق 14 أبريل 2018 م واس
شن الجيش اليمني، هجومًا عنيفا فجر اليوم على مواقع لميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران ، على طراف منطقة قانية بين محافظتي البيضاء ومأرب.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية عن مصدر عسكري يمني، قوله ، إن الهجوم استهدف مواقع الميليشيا الانقلابية في أطراف قانية باتجاه موقع يسبُل الاستراتيجي الفاصل بين منطقة قانية وعزلة الوهبية التابعة لمديرية السوادية بالبيضاء و التي تعد المركز الرئيس للمليشيا في المحافظة.
ويأتي الهجوم، بعد هدوء حذر ساد المنطقة عقب تحرير الجيش اليمني لسوق قانية وموقعي مسعوده والعُر الاستراتيجيين من الميليشيات.
إلى ذلك شن طيران التحالف العربي غارات جوية استهدفت مواقع عسكرية للميليشيات الحوثية في منطقة يسبل الاستراتيجي أسفرت عن قتلى وجرحى بين عناصرها وتدمير دبابة وأسلحة وذخائر.
ودمرت غارات أخرى، للتحالف دبابة وعربة عسكرية مع طاقمهما أسفل هضبة صباح حنكة معنز بمديرية ذي ناعم بالبيضاء.
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