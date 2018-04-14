عدن 28 رجب 1439 هـ الموافق 14 أبريل 2018 م واسشن الجيش اليمني، هجومًا عنيفا فجر اليوم على مواقع لميليشيا الحوثي الانقلابية ‏المدعومة من إيران ، على طراف منطقة قانية بين محافظتي البيضاء ومأرب.‏ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية عن مصدر عسكري يمني، قوله ، إن الهجوم استهدف مواقع الميليشيا الانقلابية في أطراف قانية باتجاه موقع ‏يسبُل الاستراتيجي الفاصل بين منطقة قانية وعزلة الوهبية التابعة لمديرية السوادية بالبيضاء ‏و التي تعد المركز الرئيس للمليشيا في المحافظة.‏ويأتي الهجوم، بعد هدوء حذر ساد المنطقة عقب تحرير ‏الجيش اليمني لسوق قانية وموقعي مسعوده والعُر الاستراتيجيين من الميليشيات.‏إلى ذلك شن طيران التحالف العربي غارات جوية استهدفت مواقع عسكرية للميليشيات الحوثية في ‏منطقة يسبل الاستراتيجي أسفرت عن قتلى وجرحى بين عناصرها وتدمير دبابة وأسلحة ‏وذخائر.‏ودمرت غارات أخرى، للتحالف دبابة وعربة عسكرية مع طاقمهما أسفل هضبة صباح حنكة ‏معنز بمديرية ذي ناعم بالبيضاء.‏// انتهى //‏10:02ت م