صبيا 28 رجب 1439 هـ الموافق 14 أبريل 2018 م واستنظم ادارة التعليم بمحافظة صبيا , غدا , ملتقى القيادة المدرسية الثالث بحضور وكيل وزارة التعليم للتطوير التربوي الدكتور راشد الغياض , وذلك بمسرح الإدارة .وأوضح مدير تعليم صبيا الدكتور عسيري بن أحمد الأحوس , أن الملتقى الذي يستمر لمدة يومين يتضمن العديد من جلسات وأوراق العمل عن المؤشرات ودورها في رفع مستوى الأداء , والاحتراف الإداري في ظل التحول والوطني والرؤية الوطنية , ودور القائد المدرسي في ظل رؤية 2030 , ومهارات القيادة المدرسية , والعلاقات الإنسانية وأثرها القيادي, فضلا عن استعراض العديد من التجارب في القيادة الالكترونية وتجربة مدرسة بلا أسوار .وبين أن الملتقى سيشهد مشاركة العديد من المتخصصين والقيادات المدرسية والتربويين , إلى جانب معرض متخصص في القيادة المدرسية.// انتهى //10:59ت م