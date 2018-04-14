كابل 28 رجب 1439 هـ الموافق 14 أبريل 2018 م واسبدأت في أفغانستان ، اليوم ، المرحلة الأولى من حملة تسجيل الناخبين للانتخابات البرلمانية وانتخابات المجالس الإقليمية، التي تأجلت فترة طويلة، والمتوقع أن تجرى في أكتوبر المقبل.وقال رئيس لجنة الانتخابات المستقلة الأفغاني جولاجان عبد البديع سياد في تصريح للصحفيين، إن الناخبين في العواصم الإقليمية يمكنهم التسجيل في 7364 مركز ، والتسجيل بين الساعة الثامنة صباحا (0330 بتوقيت جرينتش ) والرابعة مساءا.وأضاف سياد أن المرحلة الأولى ستستمر في التسجيل، لمدة شهر تقريبا قبل بدء المرحلة الثانية، التي ستشمل مراكز المناطق والبلدات.// انتهى //10:59ت م