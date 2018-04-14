نجران 28 رجب 1439هـ الموافق 14 أبريل 2018م واستنفذ عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة نجران غداً، دورة تدريبية لمنسوبي الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة بعنوان "مهارات الإشراف والقيادة التربوية".وأوضح عميد عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر الدكتور صالح بن نمران الحارثي، أن الدورة التي تستمر يومين، تهدف إلى التعريف بأهمية القيادة في العمل التربوي، وكيفية إدارة فريق العمل، مشيراً إلى أن الدورات التدريبية التي تنفذها العمادة لعدد من منسوبي الجهات الحكومية تأتي في إطار التعاون المستمر بين الجامعة ومؤسسات القطاع الحكومي ضمن سلسلة من الخدمات المجتمعية التي تقدمها العمادة.//انتهى//10:59ت م