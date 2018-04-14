القاهرة 28 رجب 1439هـ الموافق 14 أبريل 2018 م واسواكبت الصحف المصرية الصادرة اليوم أعمال القمة العربية التاسعة والعشرين، التي ستعقد غدًا بمدينة الدمام، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - ، ومشاركة واسعة من القادة وملوك والأمراء العرب.وأشارت الصحف إلى الاجتماع الطارئ الذي عقده مجلس الأمن الدولي أمس بناء على طلب موسكو لمحاولة نزع فتيل الأزمة السورية، لافتة الانتباه إلى تحذير الأمم المتحدة من خطورة التوتر المتصاعد بين القوى الكبرى الذي قد يفضي إلى تصعيد عسكري شامل في سوريا.وأخبرت عن إصابة 363 فلسطينيًا خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرب السياج الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل، في إطار الجمعة الثالثة من مسيرات العودة.واهتمت صحف السبت بالمباحثات التي أجراها الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أمس مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة، بشأن تطورات الأوضاع على الساحة الليبية، والتحضيرات الخاصة بالاجتماع المقبل للمجموعة الرباعية الدولية المعنية بالأزمة الليبية بالقاهرة.وتحدثت عن المباحثات التي أجراها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي هاتفيًا أمس مع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، لدفع التعاون المشترك بين الجانبين، والتشاور إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.ونشرت صحف مصر في متفرقات أخرى، نبأ مقتل 10 من عناصر الأمن الأفغاني في هجوم شنه مسلحون ينتمون لحركة "طالبان" على نقاط أمنية في إقليم هرات بغرب أفغانستان.// انتهى //11:06ت م