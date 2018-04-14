جيزان 28 رجب 1439 هـ الموافق 14 أبريل 2018 م واسنفذت الإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة جازان ممثلة في إدارة تقنية المعلومات , أمس , فعاليات الملتقى التقني الأول تحت عنوان " اخلاقيات الهكر والأمن السبيراني" , بحضور مدير عام الإدارة العامة لخدمات المياه بالمنطقة المهندس بندر بن ناصر جبر , وذلك على مسرح المركز الثقافي بمدينة جيزان.وتناول الملتقى العديد من المحاور الملتقى منها التعريف بالإنترنت والإنترنت المفتوح بين الواقع والمأمول , والاختراقات العالمية التي تنص على حفظ الحقوق وعدم السماح بالدخول والكشف والإفصاح عن معلومات الأفراد المستخدمين للإنترنت من قبل الأفراد أو المؤسسات والشركات , و الفرق بين الاختراق والاختراق الأخلاقي وماهي طرق اختراق الأنظمة والحسابات إضافة إلى التعريف بكيفيه معرفة الأجهزة والحسابات في حال اختراقها وطرق الحماية من خطر الإختراق و التعريف بالابتزاز الإلكتروني .ويأتي تنفيذ الملتقى التقني ضمن خطط الإدارة العامة للمياه بجازان لتفعيل برامج الشراكة المجتمعية التي تنسجم برنامج التحول الوطني 2020 , ورؤية المملكة العربية السعودية 2030.//انتهى//11:20ت م