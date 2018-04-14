إسلام آباد 28 رجب 1439 هـ الموافق 14 أبريل 2018 م واسقال الرئيس الباكستاني ممنون حسين إن التعاون القائم بين باكستان والصين في المجال الدفاعي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.وأوضح خلال لقائه اليوم في القصر الرئاسي بإسلام آباد قائد القوات الجوية الصينية الجنرال دينغ ليانغ الذي يزور باكستان حالياً أن التعاون بين باكستان والصين ليس ضد أي بلد آخر ولكنه يهدف إلى دعم أمن واستقرار المنطقة.وأشار إلى أن مشروع الممر الاقتصادي الباكستاني الصيني المشترك يعد مشروع إقليمي سيخدم شعوب المنطقة وسيساهم في دفع التنمية والازدهار والتقدم الإقليمي.// انتهى //13:23ت م