القاهرة 28 رجب 1439هـ الموافق 14 أبريل 2018 م واسقتلت قوات الجيش المصري 27 مسلحًا أثناء تبادل لإطلاق النيران مع المسلحين ، وقبضت على 114 مشتبهًا بهم آخرين، بالإضافة إلى تدمير عدد من الأنفاق بشمال ووسط سيناء.وأوضحت القوات المصرية في بيانها التاسع عشر للعملية الشاملة "سيناء 2018" اليوم، أن القوات تمكنت من ضبط وتدمير 15 عربة مختلفة الأنواع تستخدمها العناصر الإرهابية لاستهداف القوات، وضبط وتدمير 43 دراجة نارية بدون لوحات معدنية خلال أعمال التمشيط والمداهمة، واكتشاف وتدمير 150 ملجأ ووكر ومخزن عثر بداخلهم على كمية من مواد الإعاشة والملابس العسكرية وكميات من الذخائر والوقود.وأضاف البيان أنه تم اكتشاف وتدمير معسكر تدريب خاص بالعناصر المسلحة وعدد من الملاجئ بداخلهم كمية من الذخائر وأجهزة اتصال، واكتشاف وتفجير 30 عبوة ناسفة تم زراعتها لاستهداف قوات المداهمات بمناطق العمليات، فضلاً عن اكتشاف وتدمير 20 مزرعة لنبات البانجو والخشخاش المخدر.// انتهى //13:24ت م