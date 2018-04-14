الباحة 28 رجب 1439هـ الموافق 14 إبريل 2018 م واستنظم الكلية التقنية للبنات بمنطقة الباحة، غداً , عدداً من الورش التدريبية، وذلك ضمن برنامج مبادرة "تمكين".وتشمل الدورات التي تقام بمركز الملك عبدالعزيز الحضاري بمدينة الباحة، صناعة مستحضرات العناية والتجميل، وصناعة الورود، وكتابة السيرة الذاتية وخوض المقابلات الشخصية.يذكر أن مبادرة تمكين تستمر إلى يوم الاثنين القادم ويتخللها العديد من الورش والدورات التدريبية, حيث تهدف المبادرة إلى تمكين المرأة من القيام بدورها الحيوي في المجتمع .// انتهى //13:29ت م