المدينة المنورة 28رجب 1439هـ الموافق14 ابريل 2018م واساختتم مكتب العمل بالمدينة المنورة ممثلاً في إدارة الضمان الاجتماعي النسوي أمس, " الملتقى الوظيفي الأول لمستفيدات الضمان الاجتماعي بالمنطقة "تمكين "الذي أقيم على مدى ثلاثة أيام .وأوضحت مديرة مكتب الضمان الاجتماعي النسوي بالمدينة المنورة وجدان حلواني أن الملتقى هدف لاستقطاب ومساعدة المستفيدات وأبنائهن من خلال ثلاث مسارات هي تدريب وتدريب و تأهيل وتدريب منتهي بالتوظيف , مشيرة إلى أنه تم تسجيل حوالي 200 مستفيدة .وأفادت أن الملتقى صاحبه 15 ركنا خصصت للمستفيدات لعرض منتجاتهن للمساهمة في مساعدتهن بصقل خبراتهن وتطويرها ورفع انتاجيتهن وتمكنهن من دخول سوق العمل.//انتهى//13:34ت م