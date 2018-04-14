اجتماعي / عمل المدينة المنورة يختتم "الملتقى الوظيفي الأول لمستفيدات الضمان الاجتماعي (تمكين)"
السبت 1439/7/28 هـ الموافق 2018/04/14 م واس
المدينة المنورة 28رجب 1439هـ الموافق14 ابريل 2018م واس
اختتم مكتب العمل بالمدينة المنورة ممثلاً في إدارة الضمان الاجتماعي النسوي أمس, " الملتقى الوظيفي الأول لمستفيدات الضمان الاجتماعي بالمنطقة "تمكين "الذي أقيم على مدى ثلاثة أيام .
وأوضحت مديرة مكتب الضمان الاجتماعي النسوي بالمدينة المنورة وجدان حلواني أن الملتقى هدف لاستقطاب ومساعدة المستفيدات وأبنائهن من خلال ثلاث مسارات هي تدريب وتدريب و تأهيل وتدريب منتهي بالتوظيف , مشيرة إلى أنه تم تسجيل حوالي 200 مستفيدة .
وأفادت أن الملتقى صاحبه 15 ركنا خصصت للمستفيدات لعرض منتجاتهن للمساهمة في مساعدتهن بصقل خبراتهن وتطويرها ورفع انتاجيتهن وتمكنهن من دخول سوق العمل.
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