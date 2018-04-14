بغداد 28 رجب 1439 هـ الموافق 14 أبريل 2018 م واسانطلقت اليوم رسمياً ، الحملة الدعائية للمرشحين في الانتخابات النيابية المقرر إجراؤها في العراق في 12 مايو المقبل.وتنتهي الحملة الدعائية التي تستهدف إتاحة الفرصة امام المرشحين للإعلان عن برامجهم الانتخابية والتعريف بأنفسهم قبل 24 ساعة من يوم الاقتراع .وأكدت مفوضية الانتخابات في بيان لها أنها ستتخذ الاجراءات القانونية بحق من يخالف ضوابط الحملات الدعائية ,ودعت جميع الائتلافات والاحزاب والمرشحين إلى التعاون معها لتطبيق مفردات وضوابط نظام الحملات الانتخابية.وكانت مفوضية الانتخابات صادقت على قوائم المرشحين البالغ عددهم 7188 مرشحاً.// انتهى //13:34ت م