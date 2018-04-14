رام الله 28 رجب 1439 هـ الموافق 14 أبريل 2018 م واسقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين ، إن 6500 أسير فلسطيني يقبعون في سجون ومعتقلات الاحتلال الإسرائيلي ، وفقا لتقرير شامل في الذكرى السنوية ليوم الأسير الفلسطيني، المعتمد وطنيًا وعربيًا وعالميًا، لمناصرة ومساندة الأسرى الفلسطينيين القابعين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، والذي يُصادف السابع عشر من أبريل من كل عام.تجدر الاشارة إلى أن يوم الأسير الفلسطيني، يوم أقره المجلس الوطني الفلسطيني، عام 1974، خلال دورته العادية، واعتبره يوماً وطنياً للوفاء لشهداء الحركة الوطنية الأسيرة وتضحياتهم، ويومًا لتوحيد الجهود والفعاليات لنصرتهم ومساندتهم ودعم حقهم المشروع بالحرية، ويوماً لتكريمهم وانصافهم والوقوف بجانبهم وبجانب ذويهم والعمل من أجل توفير مستوى لائق من الحياة الكريمة لهم ولأطفالهم وأسرهم.// انتهى //13:35ت م