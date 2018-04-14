بروكسل 28 رجب 1439 ه الموافق 14 ابريل 2018 م واسأعلن مجلس حلف شمال الأطلسي في بروكسل أن مجلس الحلف الذي يضم سفراء الدول الأعضاء الـ 29 سيعقد اجتماعا في وقت لاحق اليوم في مقر الناتو وسيستمع إلى إحاطة من ممثلي فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة بشأن العمل العسكري الأخير في سوريا.وأوضح الحلف أن الأمين العام للناتو ستولتنبيرغ سيخاطب وسائل الإعلام بعد الاجتماع.// انتهى //13:35ت م