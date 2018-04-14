تعز 28 رجب 1439 هـ الموافق 14 أبريل 2018 م واسوزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 2500 كرتون تمر، في 8 قرى تم تحريرها من حصار الميليشيات تقع بمديريتي المخا وذوباب بمحافظة تعز ، يستفيد من المساعدات 15000 فرد، من إجمال المخصص للمحافظة والبالغ 1000 طن، ضمن خطة العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن.ويأتي التوزيع في إطار المشروعات الإغاثية والإنسانية التي يقدمها المركز التي وصلت حتى الآن 217 مشروعًا متنوعًا في جميع القطاعات الإنسانية شملت مناطق اليمن كافة دون استثناء.//انتهى//13:36ت م