باريس 28 رجب 1439 هـ الموافق 14 أبريل 2018 م واستوعد وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان ، اليوم ، بتدخل عسكري آخر في حال وقع هجوم كيميائي جديد في سوريا بعدما شنت بلاده بالاشتراك مع واشنطن ولندن غارات جوية على مواقع للنظام السوري.وقال لودريان في تصريح صحفي اليوم "في ما يتعلق بالأسلحة الكيميائية، هناك خط أحمر لا ينبغي تجاوزه، وفي حال تم تجاوزه مجدداً ، سيكون هناك تدخل آخر، مشيراً إلى أنه تم تلقين النظام السوري درسًا قاسياً ".وأكد أن زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون إلى روسيا ، في شهر مايو لا تزال على جدول أعمال الرئيس الفرنسي.// انتهى //13:43ت م