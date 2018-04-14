أمستردام 28 رجب 1439 هـ الموافق 14 أبريل 2018 م واسأعرب رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، عن تفهمه للضربات العسكرية التي وجهتها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ضد منشآت في سوريا.وأوضح مارك روته في بيان له اليوم أن العملية العسكرية متناسبة ومدروسة في ظل الظروف الراهنة ، مشيراً إلى أن الحكومة الهولندية ترى أنه من المرجح أنه تم استخدام الغاز السام وأن النظام السوري ضالع في ذلك.وأضاف البيان أن استخدام أسلحة كيميائية جريمة فادحة وانتهاك صارخ للقانون الدولي ، مؤكداً أن المجتمع الدولي لا يمكنه قبول ذلك.// انتهى //13:44ت م