المدينة ٢٨ رجب 1439 هـ الموافق ١٤ ابريل 2018 م واسأدى وكيل إمارة منطقة المدينة المنورة وهيب بن محمد السهلي، بعد صلاة الفجر اليوم بالمسجد النبوي صلاة الميت على الوكيل رقيب خالد بن مخيضير الحربي أحد منسوبي وزارة الحرس الوطني الذي استشهد في الحد الجنوبي .ونقل وكيل الإمارة تعازي صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة ، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد بن فيصل نائب أمير المنطقة ، لأسرة الشهيد سائلا المولى عز وجل أن يتقبله في الشهداء والصالحين .وعبرت أسرة الشهيد الحربي عن شكرهم وتقديرهم لأمير منطقة المدينة المنورة، وسمو نائبه، ووكيل الإمارة، ومن شاركهم العزاء في فقيدهم، سائلين المولى جل وعلا أن يجزي الجميع الأجر والمثوبة.وقد أدى الصلاة مع وكيل الإمارة, مساعد قائد لواء الملك فيصل للحرس الوطني العميد خالد بن عبدالعزيز الأيداء، ومدير فرع وزارة الحرس الوطني بالمنطقة العقيد طلال بن راشد المهيمزي، وجموع من المصلين.// انتهى //14:22ت م