بيروت 28 رجب 1439 هـ الموافق 14 أبريل 2018 م واسحذرت لجنة الطوارئ الفلسطينية من مصير مأساوي قد يتعرض له المدنيين الفلسطينيين إذا ما تم استهداف مخيم اليرموك المحاصر جنوب دمشق جراء القصف والتصعيد العسكري الذي تمارسه قوات نظام الأسد .وحملت اللجنة في بيان بعد اجتماعها المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية مسؤولية ما قد يتعرض له الأطفال والمدنيين في مخيم اليرموك نتيجة العمليات العسكرية التي من المتوقع أن تنفذها قوات نظام الأسد وميليشياته ضد أهالي المخيم .وأعربت عن قلقها البالغ إزاء ما يمكن أن يركتب من عمليات قتل واعتداءات وجرائم ضد الإنسانية بعد الحشودات العسكرية الواسعة لقوات الأسد في محيط المخيم .// انتهى //14:23ت م