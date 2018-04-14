الرياض 28 رجب 1439هـ الموافق 14 ابريل 2018م واسأعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عن مشاركة مرشحين من المملكة في مسابقات قرآنية عالمية خلال شهري رجب وشعبان 1439هـ، في عدد من الدول.ورشحت الأمانة العامة لمسابقة القرآن الكريم المحلية والدولية المتسابق صهيب بن سلمان الحجيلي من جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمنطقة المدينة المنورة، والمتسابق أنس بن سلمي المطيري من جامعة طيبة في المدينة المنورة لتمثيل أبناء المملكة في التنافس على جائزة الكويت الدولية التاسعة لحفظ القرآن الكريم وقراءاته وتجويده وتلاوته.وفي العاصمة البحرينية يشارك رئيس الهيئة الإشرافية بالمركز الخيري لتعليم القرآن الكريم وعلومه بالمدينة المنورة الدكتور عبدالله بن محمد الجارالله، في تحكيم مسابقة القارئ العالمي.وتُقام في العاصمة تونس جائزة تونس العالمية لحفظ القرآن الكريم وتجويده في دورتها ( 16 ) ، ويشارك في عضوية لجنة التحكيم رئيس قسم القراءات بكلية القرآن الكريم بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة الدكتور محمد بن إبراهيم سيف، وقد رشحت الأمانة العامة لمسابقة القرآن الكريم المحلية والدولية المتسابق محمد بن جابر سحاري من جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمنطقة جازان .وأوضح الأمين العام لمسابقة القرآن الكريم المحلية والدولية بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور منصور بن محمد السميح، أنَّ المملكة لها حضورٌ فعال بمشاركة أبنائها المتسابقين الذين يخوضون غمار المنافسات وهم على درجة عالية من التأهيل والاستعداد، وسبق لهم الفوز في جائزة الملك سلمان المحلية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين والبنات، مشيرًا إلى أن الوزارة تسهم ممثلة في الأمانة العامة لمسابقة القرآن الكريم في تحكيم المسابقات القرآنية من خلال تعزيزها بكوادر تحكيمية لها خبرات وتجارب محلية ودولية ناجحة في أعمال التحكيم، وتقييم المتسابقين وفق قيم العدالة والموضوعية والشفافية والمهنية العالية.// انتهى //14:27ت م