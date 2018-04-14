طرابلس 28 رجب 1439 هـ الموافق 14 أبريل 2018 م واسواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس, توزيع المساعدات الإيوائية على الأسر السورية اللاجئة في مدينة طرابلس اللبنانية، شملت الملابس والبطانيات والحقائب الصحية لـ 534 عائلة سورية نازحة.ويأتي هذا التوزيع في إطار الدعم المتواصل الذي تقدمه المملكة ممثلة بالمركز للأشقاء في سوريا إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - للوقوف مع الأشقاء في الأزمة التي يمرون بها.// انتهى //14:30ت م