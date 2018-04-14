جدة 28 رجب 1439 هـ الموافق 14 أبريل 2018 م واس‏يرعى صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة، بعد غدٍ الإثنين، حفل تكريم الفائزين والفائزات بجائزة أهالي جدة للمعلم المتميز في نسختها السادسة، وذلك بقاعة الملك فيصل للمؤتمرات في جامعة الملك عبد العزيز بجدة .وتهدف الجائزة إلى تشجيع التميز في التعليم العام وتقدير الإدارة والمدرسة والمعلم، ونشر ثقافة التميز والإبداع والجودة والالتزام والإتقان، وإبراز دور المعلم والمعلمة ومكانتهم في المجتمع، وتطوير الممارسات التربوية والإدارية والارتقاء بمستوى الأداء، في حين ما زالت الفرصة متاحة لجميع معلمي ومعلمات جدة للمشاركة في الجائزة في نسختها للعام الحالي.وشهدت الجائزة هذا العام تنافس أكثر من 9 آلاف معلم ومعلمة، حيث خضعت مشروعاتهم المقدمة لمعايير الجائزة بإشراف عدد من اللجان المتخصصة في المدارس ومكاتب التعليم بنين وبنات، بالإضافة للجنة العلمية ولجنة الأهالي التي عمل فيهما ١٢ عضواً وعضوة .وأعرب المدير العام للتعليم بجدة عبد الله الثقفي ، عن شكره وتقديره لسمو محافظ جدة على رعايته ودعمه للمتميزين والمتميزات من منسوبي تعليم جدة في شتى المجالات، مثمناً جهود أهالي جدة في تقديم الدعم والاهتمام بالمعلمين والمعلمات والمتميزين بغية الرُّقي بالمعلم وتحفيزه في ميدان التعليم الذي ينعكس إيجاباً على الطلاب والطالبات .يُذكر أن الجائزة هي إحدى مبادرات المجلس المحلي لتنمية وتطوير محافظة جدة، وتمت صياغتها بالتعاون مع الإدارة العامة للتعليم بجدة، وتقام الجائزة للعام السادس على التوالي ولها أثر كبير في الجانب التنافسي بين معلمي ومعلمات جدة، والتقدير الكبير من الأهالي والطلبة والطالبات والمجتمع بوجه عام، كما تحظى الجائزة برعاية ودعم مستمر من سمو محافظ جدة.// انتهى //14:39ت م