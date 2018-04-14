المدينة المنورة 28 رجب 1439 هـ الموافق 14 أبريل 2018 م واسأكد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز, أمير منطقة المدينة المنورة, رئيس اللجنة التوجيهية العليا لبرنامج التوطين بالمنطقة, أهمية الاستفادة من البرامج والممكنات التي توفرها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتحقيق مستهدفات التوطين بالمنطقة، مشيراً سموه إلى أن دعم بنك التنمية الاجتماعية وصندوق الموارد البشـرية (هدف) للبرامج التدريبية المنتهية بالتوظيف بالمنطقة، سيوجد المزيد من مسارات التوطين الموجه وبشكل متوازن يحافظ على القطاعات الاقتصادية بالمنطقة.وقال سموه خلال ترؤسه اجتماعاً للجهات ذات العلاقة ببرنامج التوطين بالمنطقة, بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير منطقة المدينة المنورة، ومدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة عبدالله الصاعدي، ومدير عام بنك التنمية الاجتماعية إبراهيم الراشد، ومدير صندوق الموارد البشرية محمد السديري: إن الدعم يجب ألا يقتصر على التأهيل والتدريب، بل بتقديم القروض للشباب ودعمهم في أعمالهم الخاصة ومشاريعهم التي ستجعلهم أصحاب عمل وتوجد فرصاً وظيفية أخرى لغيرهم من أبناء وفتيات المنطقة، داعياً سموه للاستفادة من التجارب الناجحة لرواد الأعمال الذين أوجدوا فرص عمل كثيرة للشباب في مؤسساتهم.وشدد سمو الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز على أهمية تعزيز الجانب التدريبي لأبناء المنطقة قبل التحاقهم بالعمل في المنشآت الخاصة, وتأهيلهم حتى يتمكنوا من العمل في بيئة العمل بشكل مناسب ومستقر، وبما يمكنهم من أداء أعمالهم بالشكل المطلوب لضمان عدم تضـرر أصحاب المنشآت والمؤسسات التي يلتحق بها المتدرب.وحث سمو أمير منطقة المدينة المنورة, على الاستفادة من مخرجات معهد المنورة للتدريب والتطوير التابع لوقف المنورة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية الذي يعد فريداً من نوعه على مستوى المملكة في برامج التأهيل والتدريب لسوق العمل بالمملكة، مبيناً سموه أن تحقيق الإنجازات في مجال توطين الوظائف يتطلب تكاتف الجهات ذات العلاقة بالمنطقة.// انتهى //14:49ت م