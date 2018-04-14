الرياض 28 رجب 1439هـ الموافق 14 أبريل 2018م واسبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، برقية تهنئة لدولة السيد فيكتور أوربان رئيس الوزراء في هنغاريا بمناسبة فوزه في الانتخابات البرلمانية.وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أجمل التهاني ، وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة لدولته ، وللشعب الهنغاري الصديق المزيد من التقدم والازدهار.// انتهى //14:54ت م