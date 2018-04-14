عام / سمو ولي العهد يهنئ دولة رئيس وزراء هنغاريا بمناسبة فوزه في الانتخابات البرلمانية
السبت 1439/7/28 هـ الموافق 2018/04/14 م واس
الرياض 28 رجب 1439هـ الموافق 14 أبريل 2018م واس
بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ، برقية تهنئة لدولة السيد فيكتور أوربان رئيس الوزراء في هنغاريا بمناسبة فوزه في الانتخابات البرلمانية.
وأعرب سمو ولي العهد عن أجمل التهاني ، وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة لدولته ، وللشعب الهنغاري الصديق المزيد من التقدم والرقي.
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14:54ت م