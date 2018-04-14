كما وصل فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية والوفد المرافق له ، حيث كان في استقبال فخامته في مطار قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية ، صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية ومعالي الأمين العام لجامعة الدول العربية الأستاذ أحمد أبو الغيط ومعالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير ومعالي وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية الأستاذ أحمد قطان ، وسفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة ناصر حمدي ، وقائد قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالقطاع الشرقي اللواء الطيار الركن عيد بن براك العتيبي .

// يتبع //

15:14ت م