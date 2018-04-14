الرياض 28 رجب 1439 هـ الموافق 14 أبريل 2018 م واسأختتم مساء أمس, فعاليات معرض (كتاب الطفل) الأول الذي نظمه مركز الملك فهد الثقافي بالرياض واستمرت خمسة أيام ، بمشاركة ٣٥ دار نشر قدمت أكثر من ٣٠٠٠ عنوان.‏وشهدت الفعاليات حضورا كبيرا تجاوز 26 ألف زائر معظمهم من الأطفال تم استقبالهم على فترتين صباحية ومسائية، حيث استمتعوا خلال أيام المعرض بالفعاليات التي ضمت عروضا مسرحية ومشاركات فرق استعراضية للأطفال وتقديم ورش عمل من متخصصات في عالم الطفولة، واستعراض للمواهب وغيرها.‏وقام مجموعة من المؤلفين لكتب الطفل بتوقيع كتبهم وإهدائها للأطفال من خلال المنصة المخصصة لذلك، شملت كتاب "المرشد العملي في المسرح المدرسي وكتابة النصوص المسرحية للدكتور بندر العسيري، وكتاب "العندليب الصامت" للدكتورة لميس السليم، وكتاب "الجربوع بوعي والضب ضبان" للمؤلفة نورة السهلي.وأقيمت خلال المعرض خمس ورش عمل، الأولى بعنوان "الفائز ابني" للمدربة مناهل الفريقي، والثانية بعنوان "صحتي وشخصيتي" للمدربة حنان باطرفي، والورشة التدريبية الثالثة للمدربة هتاف الوادي بعنوان "نيوم 2030"، فيما حملت الرابعة عنوان "القراءة الجهرية" للمدربة سامية العيسى، وأخيرا ورشة عمل "تقنيات الكتابة للطفل" للمدربة فاطمة الحسن.وهدف المعرض إلى تنمية مدارك الطفل ومهاراته، وتعزيز حب القراءة والكتابة له، وجمع أبرز الجهات المعنية بالطفل لتقديم كل ما يفيده، والترفيه عنه، وقد وزعت خلاله العديد من الجوائز القيمة.وفي ختام المعرض تم تكريم المساهمين في نجاحه وكذلك المشاركين من الأفراد والجهات الحكومية في تقديم الفعاليات المصاحبة له .// انتهى //15:24ت م