الرس 28 رجب 1439 هـ الموافق 14 أبريل 2018 م واسنظمت لجنة التنمية السياحية بمحافظة الرس مساء أمس, فعالية "دراجون" بنسخته الأولى بالتعاون مع البلدية، والمحافظة، ومجموعة دراجتي الرس، وهيئة الرياضة، بحضور وكيل محافظة الرس بدر محمد العساف, وبمشاركة أكثر من ٧٠ درّاجاً ، وذلك في حديقة الشباب .وانطلقت الفعالية بماراثون الدراجات الهوائية من شرق المحافظة وحتى حديقة الشباب قطعوا فيها مسافة 5 كيلوا متر ، فيما كان المتسابقون يحملون عبارة " شكراً رجال قواتنا المسلحة " ، بمشاركة شباب من بعض مناطق المملكة ومحافظات منطقة القصيم ، وبمساندة من الهلال الأحمر ، والمرور ، والدوريات الأمنية.وأفاد أمين عام لجنة التنمية السياحية بالرس محمد الحوشاني أن الفعالية هي الأولى من نوعها بمحافظة الرس، وتحتوي مسرحاً للأسرة والطفل، وفريق توازن الصحي التطوعي، ومشاركة من مركز جمعية الأطفال المعوقين، ومنطقة لياقة، ومضمار مشي، وأماكن مخصصة لدعم الأسر المنتجة، لافتاً إلى أن اللجنة ستنظم (دراجون ٢) في قادم الأيام بعد النجاح والحضور الكبير الذي حققته الفعالية.وفي الختام قام وكيل محافظة الرس بتسليم الدروع التذكارية للمشاركين والداعمين .// انتهى //15:53ت م