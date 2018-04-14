أبوظبي 28 رجب 1439هـ الموافق 14 أبريل 2018م واسحققت المتسابقة السعودية سارة بنت حسين بن يحيى الحازمي، الطالبة في الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن بمنطقة نجران فوزاً مشرفاً لبنات المملكة في جائزة الشيخة حصة بنت محمد آل نهيان الدولية (السابعة) في أبوظبي، بدولة الإمارات العربية المتحدة، بعد حصولها على المركز الثاني في فرع حفظ القرآن الكريم كاملاً.وقالت الطالبة سارة الحازمي: " الحمد لله الذي أكرمني بحفظ كتابه الكريم، وشرفني بتمثيل بلادي الغالية بلاد الحرمين الشريفين، المملكة العربية السعودية في جائزة الشيخة حصة آل نهيان لحفظ القرآن الكريم، وأشكر المولى تعالى على هذه النعمة العظيمة، وما منَّ به عليَّ من رفع راية التوحيد خفاقة في منافسة قرآنية دولية، وهذا بفضل الله تعالى، ثم ما تبذله حكومة المملكة وولاة الأمر من الاهتمام بالقرآن الكريم، وتمهيد السبل لحفظه وإتقان تلاوته، ومعرفة تفسيره، وضبط تجويده ".وعبرت الطالبة الحازمي عن شكرها وتقديرها لمعالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، المشرف العام على المسابقات القرآنية الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ، إزاء اهتمامه الكبير ومتابعته الدائمة لمسيرة الجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم، وجهود الدور النسائية، كما قدمت شكرها للأمانة العامة لمسابقة القرآن الكريم التي تابعت مهمة الترشيح والاستعداد والتهيئة للجائزة.وفي هذا السياق، قال الأمين العام لمسابقة القرآن الكريم الدكتور منصور بن محمد السميح: " نحمد الله تعالى على ما نراه من تفوق مشرف، وفوز مستحق لإحدى بناتنا في مسابقة قرآنية كبيرة، وتفوقها في حفظ القرآن الكريم كاملاً، وهذا ليس غريباً على أبنائنا وبناتنا، فلهم حضورهم المميز في المنافسات القرآنية العالمية، ويحصدون مراكز متقدمة، ومستويات عالية تفوق أقرانهم، وهذا بتوفيق الله تعالى، ثم ما تبذله الدولة من جهود كبيرة في تعليم الناشئة كلام الله تعالى، وتربيتهم عليه، وتنظيم المسابقات في حفظه وتلاوته وتفسيره.// انتهى //16:00ت م