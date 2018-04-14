الرياض 28 رجب 1439 هـ الموافق 14 أبريل 2018 م واسيرأس معالي نائب وزير النقل المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب وفد المملكة في أعمال الدورة الـ 60 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب التي ستنعقد في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة غداً وتستمر على مدى يومين .ويناقش أعضاء المكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب, نتائج ورشة العمل التي عقدت في شهر فبراير الماضي لتدارس مقترح تشكيل تكتّل بحري عربي وآليات تنفيذه، وذلك بهدف تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء وتبادل المعلومات وتسهيل التجارة البينية العربية والتبادل التجاري مع سائر دول العالم وصولاً إلى تعزيز المردود الاقتصادي للتنمية المستدامة.وسيبحث أعضاء المكتب التنفيذي لوزراء النقل العرب أيضاً, وضع إطار للتعاون ما بين الدول العربية للتحقيق في الحوادث البحرية وإنشاء مركز عربي متخصّص للمساهمة في إجراءات التحقيق في الحوادث البحرية.وتنفيذاً لقرارات القمّة الرابعة لقادة الدول العربية وأميركا الجنوبية التي عقدت في الرياض في نوفمبر 2015 وقرار مجلس وزراء النقل العرب في دورته الـ29 التي عقدت في أكتوبر 2016، سينظر وزراء النقل العرب في التقرير النهائي لورشة العمل لمناقشة الآليات المتكاملة للنقل البحري والخدمات اللوجستية بين الدول العربية ودول أميركا الجنوبية.يذكر أنّ وزارة النقل تعمل وفق رؤية استراتيجية تهدف إلى تحقيق التكامل بين مختلف قطاعات منظومة النقل لمواكبة احتياجات المملكة العربية السعودية وتعزيز قدرتها التنافسيّة استثمارا لموقعها الجغرافي لتكون منصة لوجستية تربط بين قارات العالم الثلاث استنادا لرؤية المملكة 2030.// انتهى //16:10ت م