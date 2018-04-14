جدة 28 رجب 1439 هـ الموافق 14 أبريل 2018 م واسيقيم النادي الأدبي الثقافي بجدة مساء غد, محاضرة بعنوان (الصور الجمالية في شعر الأمير خالد الفيصل", يلقيها عضو مجلس الشورى السابق اللواء متقاعد عبدالقادر عبدالحي كمال, وذلك بمقر النادي بالمحافظة .ويسلط المحاضر الضوء على الوظيفة الجمالية للصورة الفنية في شعر الفيصل ودور الصورة في نقل أحاسيس الشاعر وتعميق تجربته الشعرية .وتأتي المحاضرة ضمن النشاط المنبري للنادي للموسم الحالي .// انتهى //16:16ت م