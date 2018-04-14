الرياض 28 رجب 1439 هـ الموافق 14 أبريل 2018 م واسأكد رئيس المجلس البلدي بالرياض خالد بن عبد الرحمن العريدي أن خطة المجلس لهذا العام تميزت بالطموح والشفافية الأمر الذي يضع المجلس وأعضاءه في تحد كبير لتنفيذ ما اعتمدفيها من أهداف وبرامج تعكس ثقة المواطنين وتطلعات وزارة الشؤون البلدية والقروية.وأوضح العريدي خلال لقاء مفتوح مع الإعلاميين الأربعاء الماضي, أن خطة المجلس لهذا العام تضمنت 127 نشاطاً يطمح المجلس لإنجازها خلال هذا العام، وذلك لضمان الخروج بعدد منالإنجازات التي يتطلع إليها ولاة الأمر وساكنو مدينة الرياض.وبين خلال اللقاء الذي تخلله عرض هوية بلدي الرياض الجديدة, أن الخطة تضمنت 45 برنامجاً متعلقا بالتواصل مع المواطنين وتفعيل الشراكة المجتمعية، لافتا إلى مجموعة من البرامج النوعية التي تفعل هذا الجانب، مثل: برنامج أصدقاء المجلس الذي يعد الأول على مستوى المملكة في تفعيل دور المواطنين من خلال رصد ومتابعة الخدمات البلدية مباشرة، وبرنامج تكريم المواطنين المتفاعلين مع المجلس، وجائزة التميز البلدي لتكريم المواطنين المبادرين في تقديم المقترحات والملاحظات للأمانة، وبرنامج الاستقبال اليومي في مقر المجلس للمواطنين من رئيس المجلس ورؤساء اللجان، ومشاركة المواطنين في الجولات الميدانية في الأحياء وداخل نطاق البلديات مع أعضاء المجلس ورؤساء البلديات وفق جدول زمني محدد.واستعرض العريدي الخطة التشغيلية للمجلس، التي قامت على تسعة مرتكزات رئيسية، هي: مراجعة الأعمال وتفعيل الصلاحيات، وتفعيل دور قيادات المجلس، وتطوير عمل اللجان، ونمذجةخطة لكل عضو، وتطوير البيئة الداخلية، والعمل على علاقة تنسيقية تكاملية مع الأمانة، وحملات وبرامج مع الأمانة، وتفعيل المشاركة المجتمعية، إضافة إلى الشراكات الخارجية والرعاة.وأشار إلى أن تحقيق أهداف هذه الخطة استلزم إيجاد خطط منفصلة لجميع اللجان الدائمة في المجلس، تتضمن الاستراتيجيات ومؤشرات الأداء، وتوضح المكلف بالأعمال، والتوقيتالزمني المرصود لإنجازها، بما يخدم المرتكزات التي قامت عليها الخطة.وتطرق رئيس بلدي الرياض إلى خطط اللجان الدائمة في المجلس، التي شملت لجنة التخطيط والمتابعة والمتضمنة ما يقارب 17 نشاطاً، ولجنة المشاريع والتخطيط العمراني بـ 24 نشاطاً،ولجنة التطوير والجودة للخدمات البلدية بحوالي 30 نشاطاً، ولجنة العلاقات العامة والإعلام بـ 24 نشاطاً، ولجنة المالية والاستثمار بـ 19 نشاطاً، ولجنة ذوي الاحتياجات الخاصة بما يناهز 13 نشاطاً.عقب ذلك, تم عرض الشعار الجديد للمجلس، الذي يشير شكله الخارجي إلى المصمك كدلالة رمزية إلى العاصمة الرياض وتاريخ المجلس البلدي القديم منذ عهد الملك سعود ـ رحمه الله ـ، كماتضمن الشعار النخلة كرمز للعطاء، وكذلك السيفين واللذان يرمزان إلى الوضوح والحسم، كما ترمز القبة في أسفل التصميم إلى المجلس, بعد ذلك فتح المجال أمام الإعلامين ومراسلي الصحف الورقية والإلكترونية للنقاش والمشاركة، وطرح الأسئلة حول مختلف المستجدات المتعلقة بالشأن البلدي.// انتهى //16:30ت م