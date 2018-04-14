الرياض 28 رجب 1439 هـ الموافق 14 أبريل 2018 م واسأسفرت مبادرة معالجة التشوه البصري التي تنفذها وزارة الشؤون البلدية والقروية على مستوى الأمانات والبلديات، عن إزالة نحو 3439 سيارة وهيكلا تالفا من شوارع الأحياء بجميع مناطق المملكة، وذلك خلال الأسبوع الأول من انطلاق المبادرة.وشددت وزارة الشؤون البلدية والقروية في بيان لها, على حرصها على متابعة سير العمل وانجاز المبادرات التي تم إطلاقها عبر برنامج "مدينتي 2018" الذي يتبناه القطاع البلدي ضمن برنامج التحول البلدي المنبثق من رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020, التي تعنى بالارتقاء بجودة الخدمات المقدمة في المدن السعودية، وتحسين المشهد الحضري في المدن السعودية، والتفاعل مع المواطنين، وتسهيل الإجراءات، والتخصيص، والاستدامة المالية، وبرامج تحقيق الرؤية، وفعالية النظام البلدي وكفاءته.وأوضحت أن مبادرة معالجة التشوه البصري المكثفة التي تستمر على مدى 6 أسابيع متتالية تهدف لتحسين المشهد الحضري للمدن السعودية, مشيراً إلى ان مبادرة معالجة التشوه البصري مستمرة لتحقيق الأثر الكبير خلال 6 أشهر عبر معالجة 15 مظهرا مسببا للتشوه البصري، مفيدة أن من أبرزها إزالة اللوحات الدعائية المخالفة والكتابات والملصقات المشوهة للمظهر العام، ومعالجة وضع الباعة الجائلين، وإزالة المظلات وهناجر المواقف الموجودة في الأراضي الفضاء داخل الأحياء، إلى جانب إزالة مخلفات البناء والهدم من الأراضي الفضاء، والنظافة بشكل عام.وأبانت أن المبادرة ستتضمن كذلك إزالة السيارات التالفة والمهملة من الشوارع والميادين العامة، وإصلاح حفر الشوارع والأرصفة المتهالكة، وإصلاح أعمدة الإنارة ودراسة الضوابط والمعايير الخاصة بالأنشطة الخدمية، فضلا عن إزالة الاستراحات وأحواش الماشية والصناديق والعشش والمخيمات المنتشرة عشوائيًّا على مداخل المدن.وأكدت الوزارة أن الفرق الميدانية التابعة للأمانات تتابع هذه المخالفات بصورة مستمرة لإزالتها أولا بأول، نظرا لما تسببه من تشوه بصري للأحياء والشوارع، لافتة إلى أن المبادرة ستسهم في تعزيز الوعي والسلوك الحضاري بأهمية المحافظة على البيئة وحماية المرافق العامة ومعالجة التلوث البصري بجميع مناطق المملكة.وحول عدد السيارات التي أزالتها كل أمانة من المناطق التابعة لها خلال الأسبوع الأول من المبادرة، أفادت أن أمانة المدينة المنورة أزالت 408 سيارات، فيما أزالت أمانة العاصمة المقدسة 127 سيارة، وأمانة الرياض 600 سيارة, وأمانة جازان أزالت 125 سيارة، بينما أمانة جدة أزالت 589 سيارة، وأمانة عسير أزالت 50 سيارة، وأمانة القصيم 39 سيارة، وأمانة الجوف 17 سيارة.وبالنسبة لعدد السيارات التي أزالتها أمانة الأحساء خلال الأسبوع الأول من المبادرة فبينت الوزارة أن عددها بلغ 70 سيارة، مقابل 190 لأمانة تبوك، و17 للباحة، و14 للطائف، و147 لأمانة حائل، و 48 سيارة لأمانة الحدود الشمالية.ودعت وزارة الشؤون البلدية والقروية المواطنين والمقيمين إلى التعاون معها لتحقيق أهداف المبادرة من خلال الإبلاغ عن المخالفين والمتسببين بالتشوهات البصرية.// انتهى //16:47ت م