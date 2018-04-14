جدة 28 رجب 1439 هـ الموافق 14 أبريل 2018 م واسشارك مركز الملك عبدالله لرعاية الاطفال المعوقين بجدة، بجناح خاص في مهرجان قرية التربية الخاصة الذي أقيم بعنوان (رؤية وطن ٢٠٣٠) بدورتها الخامسة, واختتمت فعالياته أمس بإحدى المراكز التجارية بجدة .وعرف القائمين على الجناح, بدور المركز في تقديم الدعم والخدمات المختصة بالأطفال من ذوي الاعاقة من خلال توفير البيئة المناسبة للأطفال ذوي الإعاقة وصعوبات التعلم، مما يسهل على الوالدين الاطمئنان على تأهيل وتعليم طفلهم من ذوي الإعاقة بصورة حديثه و متطورة .وقدم الجناح للزوار, نبذه عن الأقسام التي يضمها المركز منها العيادات الطبية والعلاج الطبيعي والعلاج الوظيفي وعلاج عيوب النطق وعيادة الأسنان والخدمة الاجتماعية وورشة الجبائر المساعدة, إضافة إلى ١٠ فصول تعليمية لمراحل الطفولة المبكرة والتمهيدي والابتدائي .// انتهى //16:49ت م