الخبر 28 رجب 1439 هـ الموافق 14 أبريل 2018 م واسجهزت وزارة الثقافة والإعلام مركزين إعلاميين لتغطية أعمال القمة العربية الـ 29 ، التي ستعقد غدًا بمدينة الظهران ، الأول في فندق ميركيور في الخبر، والآخر في مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي " إثراء " في الظهران .وأوضح مدير العلاقات الإعلامية والعامة في الإعلام الخارجي بوزارة الثقافة والإعلام المشرف على المراكز الإعلامية في القمة العربية خالد مطاعن أن الوزارة جهزت هذه المراكز بأحدث الوسائل والتجهيزات اللازمة من توفير أجهزة حاسب آلي وشبكة متكاملة للإنترنت يستطيع الإعلاميون من خلالها نقل تقاريرهم وأخبارهم بسرعة كبيرة ، وكذلك فاكسات وخطوط دولية واستديوهات للنقل والبث المباشر عبر الأقمار الصناعية لجميع القنوات التلفزيونية المحلية والعالمية .وبين مطاعن وجود مجموعة من الشباب السعودي لإدارة هذه المراكز، وتقديم جميع الخدمات التي يحتاجها الإعلاميون من بيانات وإحصائيات ومعلومات، وتسهيل مهامهم سواءً داخل هذه المراكز أو أي مواقع أخرى خارجها تتعلق بأعمال تغطية القمة، ومتابعة كل ما يتعلق بها في مختلف الوسائل الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي، وعرضها على شاشة مباشرة في المركز للإعلاميين .وأشار إلى أن عدد الإعلاميين المسجلين لتغطية أعمال القمة العربية الـ 29 بلغ حتى الآن 618 إعلاميًا ، مشيرًا إلى مشاركة صحفيين من وكالات انباء عالمية ، إضافة إلى المحطات الفضائية الذين تم التواصل معهم من خلال مركز التواصل الحكومي ومركز التواصل الدولي بالوزارة .من جهته أعرب الإعلامي كريم علي لوش من الجزائر عن سعادته بالمشاركة في تغطية أعمال القمة العربية 29 ، منوهاً بما وفرته الوزارة من تجهيزات لخدمة الإعلاميين لنقل وتغطية هذا الحدث المهم ، شاكرًا الجهات المنظمة على حسن التنظيم والإعداد والاستقبال .فيما أشاد المراسل التلفزيوني الحكومي التركي “TRT العربية " طالب عبدالله أوغلو بالتجهيزات الإعلامية داخل المركز والمعدات سواء للقنوات الإعلامية أو للصحفيين سواء خدمية أو معلوماتية التي تسهم في تسهيل مهمة الإعلاميين في نقل أعمال القمة ، مقدمًا شكره للجهات المنظمة على هذه التسهيلات وعلى حسن الاستقبال لإنجاح تغطية هذا الحدث.// انتهى //16:54ت م