دومة الجندل 28 رجب 1439 هـ الموافق 14 أبريل 2018 م واستنظم الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة الجوف الشريك الاستراتيجي لمهرجان تمور الجوف الخامس ضمن فعاليات المهرجان, فعاليات تراثية بالمنطقة الأثرية بمحافظة دومة الجندل, وتستمر حتى الرابع من شعبان .وأوضح مدير عام هيئة السياحة والتراث الوطني بمنطقة الجوف الدكتور جهز بن برجس الشمري, أن الفكرة جاءت باختيار المنطقة الأثرية لما فيها من مقومات أثرية وتاريخية بالمنطقة ولربط المواطن و الزائر مع هذه المعالم المهمة في الجوف وتنوع الفعاليات قادنا إلى الارتباط النوعي مع التراث الوطني لإقامة المسابقات والفعاليات كركوب الخيل والهجن ومعرض الأسر المنتجة وفعاليات البناء بالطين والجمري و عرض الحرفيين من بيوت الخبرة عن تجربتهم وعمليات البناء بالطين للأجيال الجديدة .وأفاد أن هيئة السياحة تشارك بجناح في مقر مهرجان التمور لعرض المنشورات وفلم مرئي عن الجوف ومعالمها الأثرية وتقديم معلومات للزوار؛ بالإضافة للباص السياحي الذي ينقل زوار المهرجان للمنطقة الأثرية .ويحوي سوق دومة الجندل عددا من المتاجر كالبقالة التي تباع بها المنتجات القديمة مثل المشروبات والحلويات والأواني المنزلية وألعاب الأطفال والهدايا، كما يحوي أيضا سوقا شعبيا للأسر المنتجة تقوم عليه عدد من السيدات تباع فيه العديد من المأكولات الشعبية والبهارات والحرف اليدوية والتراثية والتحف، بالإضافة لدكان شعبي يتبع أحد متاحف المحافظة الخاصة, بالإضافة لذلك يمكن لزوار المهرجان والمنطقة زيارة معرض المجسمات التراثية حيث تباع فيه العديد من المجسمات ذات الطابع التراثي العريق والمصنوعة يدويا مثل البيت القديم وبيت الشعر والدكان وغيره، كما يباع فيه عدد متنوع من التحف والمنتجات التذكارية القديمة والسيارات القديمة مثل "الونيت" وغيره.ويضم الحي الأثري عددا من الخيام خصصت إحداها للضيافة حيث تقدم فيها حلوة الجوف وبعض التمور الأخرى بالإضافة للقهوة والشاي كرمز للكرم والضيافة التي عرفت به منطقة الجوف ولا زالت منذ قديم الزمن, كما أقامت دورة البناء بالطين ومسابقة الجمري وعددا من الألعاب الشعبية خلال أيام المهرجان، وعروض للخيل والهجانة .ونظمت الهيئة مسابقة الجمري وهي من الأكلات الشعبية التراثية بمنطقة الجوف في المنطقة الأثرية بجوار قلعة مارد ومسجد عمر بن خطاب رضي الله عنه , حيث ذكر صاحب الفكرة والمشرف علىالمسابقة عمير خليف الدلبة أن هناك معايير في اختيار أفضل جمرية من خلال الطعم والحجم بالإضافة لعدم احتراقها من الجمر او اللهب ؛ وبلغ عدد المشاركين في هذه المسابقة 15 متسابقا تنافسوا على الفوز بجوائز هذه المسابقة المقدمة بدعم من مجلس التنمية السياحية , حصل الفائز الأول على مبلغ 2500 ريال و الثاني 2000 و الثالث 1500 و الرابع 1000 و الخامس 500 ريال .وسلم مدير عام هيئة السياحة والتراث الوطني بمنطقة الجوف, الفائزون جوائزهم، كما تم تكريم صاحب الفكرة .// انتهى //17:20ت م