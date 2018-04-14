تونس28 رجب 1439هـ الموافق 14 ابريل 2018 م واسوزع جناح المملكة العربية السعودية بمعرض تونس الدولي للكتاب في دورته الرابعة والثلاثين آلاف النسخ من المصحف الشريف بمختلف اللغات ، وذلك جرياً على عادته السنوية في توزيع المصحف على زواره بالمجان .وكان الجناح شهد منذ افتتاح دورة المعرض الحالية ، زيارة العديد من أعضاء الحكومة التونسية وسفراء الدول العربية والأجنبية لدى تونس ، إلى جانب وفود عدة من الساسة والكتاب والأكاديميين والشعراء والمثقفين والإعلاميين ، الذين ثمنوا ما تقدمه المملكة في مجال المعرفة والثقافة العربية والإسلامية ونوهوا بما وصلت إليه من تطور وازدهار شمل جميع المجالات المعرفية .// انتهى //17:22ت م